«Южный газовый коридор» - проект долгосрочного сотрудничества

"Южный газовый коридор" с геополитической точки зрения является проектом долгосрочного сотрудничества, долгосрочной гарантией мира и безопасности, энергообеспечения.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, данный проект определит судьбу миллионов людей от Каспия до Балкан и Центральной Европы.

"Если прибавим желание государств Центральной Азии, а также Ирана присоединиться к этому коридору, позитивные перспективы усилятся. Государства, связанные с данным коридором, должны приложить все возможные усилия для его защиты", - добавил главный редактор газеты.

По его словам, после присоединения к коридору конфликтующие страны вынуждены будут прекратить конфликт.

"То есть ни одна страна не будет заинтересована в возникновении новых конфликтов. К примеру, несмотря на то, что западные геостратеги пытались решить противоречия между Турцией и Грецией, одновременно присоединив их к НАТО, им не удалось в полной мере достичь этого. Несмотря на то, что прошло 66 лет, историческое противоречие между двумя странами периодически проявляется. Но "Южный газовый коридор" способен решить то, что не смогли сделать западные стратеги", - сказал Гулиев.

Гулиев также отметил, что присоединение Греции, а в будущем Боснии и Герцеговины, Хорватии и Монтенегро станет прочным гарантом укрепления их дружественных отношений.

По его словам, благодаря этому проекту будет устранена нынешняя определенная напряженность и не будет допущено возникновения новой.

"Президент Ильхам Алиев заложил основу качественно нового этапа взаимоотношений стран, через которые проходит коридор. В скором времени станет очевидным повышение экономического развития и благосостояния стран, связанных с "Южным газовым коридором"", - добавил Гулиев.

Отметим, что во вторник в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.