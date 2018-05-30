Азербайджан намерен поднять на качественно новый уровень сотрудничество с ШОС - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан намерен еще более расширить отношения и сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и поднять их на качественно новый уровень.

Об этом в интервью ведущему китайскому телеканалу CCTV сказал посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы, говорится в среду в сообщении МИД Азербайджана.

Посол выступил гостем на телепрограмме, посвященной саммиту стран-членов ШОС, которое пройдет в июне в городе Циндао. Зейналлы отметил, что ШОС по своему духу отличается от других структур.

Была выражена уверенность в организации на высоком уровне предстоящего саммита ШОС, которое пройдет под председательством Китая.

Было сказано, что принятые на саммите решения создадут новые возможности для расширения сотрудничества между странами-членами, а также государствами-партнерами по наблюдению и диалогу, данные решения внесут вклад в дальнейшее укрепление мира, спокойствия в мире.

Зейналлы отметил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Китаем во всех сферах и также добавил, что искренние и добрые отношения между главами двух стран дадут толчок их развитию во всех сферах.

Посол отметил высокий уровень нынешних отношений между Азербайджаном и Китаем, а также наличие большего потенциала в дальнейшем повышении сотрудничества в основном в сферах экономики и торговли.