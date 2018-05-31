Турция готова реализовывать новые энергопроекты с Азербайджаном

Турция заинтересована в реализации новых энергетических проектов с Азербайджаном. Об этом сказали Trend в четверг в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, Турция и Азербайджан реализовали ряд важных энергетических проектов, таких, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Трансанатолийский трубопровод (TANAP).

"Все реализованные совместно с Азербайджаном проекты были осуществлены без задержек", - сказали в министерстве.

В министерстве также отметили, что TANAP, открытие которого состоится 12 июня в Турции, является еще одним ярким примером сотрудничества Баку и Анкары в сфере энергетики.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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