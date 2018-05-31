Теперь и жители Гянджи смогут стать обладателями квартиры своей мечты - ФОТО - ВИДЕО

Вот уже несколько лет, как руководство страны осуществляет широкомасштабные строительные и ремонтные работы в регионах, особенно в Гяндже - втором по величине городе Азербайджана, вследствие чего, будь то в социальной или экономической сферах, воплощен в жизнь ряд ценных проектов.

Несомненно, это развитие не обошло стороной и сектор недвижимости, в результате чего в последнее время в Гяндже были построены новые многоэтажные жилые здания.

Однако, жилой комплекс "Çinar", о котором мы поговорим сегодня, по уровню обслуживания, дизайну, ремонту, а также ряду других параметров полностью амбициозен конкурировать с премиальными зданиями, построенными в Баку.

Таким образом, в Гяндже, на проспекте Гейдара Алиева возведен подобный чинару жилой комплекс, имеющий 3 входа, 16 этажей и 168 квартир. Воплотивший его в жизнь жилищно-коммунальный комплекс "Gəncə" готов предоставить жителям второй столицы квартиры с выпиской, которые полностью отремонтированы, оснащены природным газом, современной мебелью и оборудованием.

Возведенный в наиболее благоприятной с точки зрения инфраструктуры части города и полностью готовый к проживанию жилищный комплекс "Çinar" был построен с применением самых инновационных технологий и современных стандартов.

Отличный вид зданий комплекса, широкий и зеленый двор, помимо особого колорита, добавят к жизни жителей комфорт, безопасность и надежность.

Однако жилой комплекс "Çinar" не ограничивается лишь словами. Так, ниже перечислен ряд причин, по которым данный комплекс способен конкурировать с самыми премиальными зданиями, построенными в Баку:

- впервые в Азербайджане использование системы мультиохлаждения Mitsubishi Electric;

- впервые в регионах специальная фильтрация поступающей в комплекс воды и подача в квартиры уже доступной питьевой воды;

- система отопления с использованием труб итальянского производства;

- бамбуковые паркетные полы тайваньского производства на основе российских деревянных досок;

- электрическая система Gewiss;

- входные и межкомнатные двери турецкого производства;

- три лифта Mitsubishi на каждом входе;

- большой дворовый парк, детский развлекательный комплекс, объект общественного питания для семейного отдыха и 250 парковочных мест;

Жилой комплекс "Çinar", который сочетает в себе указанные выше преимущества, выгодное размещение, красивый пейзаж, современный дизайн и развитую инфраструктуру, способен удовлетворить каждый вкус и потребности самого требовательного клиента.

Следует отметить, что в связи со 100-летием независимости Азербайджанской Республики у "Çinar" есть хорошие новости для гянджинцев. Так, с 28 мая до конца июня каждому клиенту, купившему квартиру в комплексе, балконы - в подарок!

Для приобретения квартир в ЖК "Çinar" можно обратиться в офис продаж, расположенный в самом комплексе или по номеру 051 600 2020.

"Çinar" - найдите и вы свое место в тени нашего Чинара!

Контактный номер: 051 600 2020

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