Теперь и жители Гянджи смогут стать обладателями квартиры своей мечты - ФОТО - ВИДЕО
Вот уже несколько лет, как руководство страны осуществляет широкомасштабные строительные и ремонтные работы в регионах, особенно в Гяндже - втором по величине городе Азербайджана, вследствие чего, будь то в социальной или экономической сферах, воплощен в жизнь ряд ценных проектов.
Несомненно, это развитие не обошло стороной и сектор недвижимости, в результате чего в последнее время в Гяндже были построены новые многоэтажные жилые здания.
Однако, жилой комплекс "Çinar", о котором мы поговорим сегодня, по уровню обслуживания, дизайну, ремонту, а также ряду других параметров полностью амбициозен конкурировать с премиальными зданиями, построенными в Баку.
Таким образом, в Гяндже, на проспекте Гейдара Алиева возведен подобный чинару жилой комплекс, имеющий 3 входа, 16 этажей и 168 квартир. Воплотивший его в жизнь жилищно-коммунальный комплекс "Gəncə" готов предоставить жителям второй столицы квартиры с выпиской, которые полностью отремонтированы, оснащены природным газом, современной мебелью и оборудованием.
Возведенный в наиболее благоприятной с точки зрения инфраструктуры части города и полностью готовый к проживанию жилищный комплекс "Çinar" был построен с применением самых инновационных технологий и современных стандартов.
Отличный вид зданий комплекса, широкий и зеленый двор, помимо особого колорита, добавят к жизни жителей комфорт, безопасность и надежность.
Однако жилой комплекс "Çinar" не ограничивается лишь словами. Так, ниже перечислен ряд причин, по которым данный комплекс способен конкурировать с самыми премиальными зданиями, построенными в Баку:
- впервые в Азербайджане использование системы мультиохлаждения Mitsubishi Electric;
- впервые в регионах специальная фильтрация поступающей в комплекс воды и подача в квартиры уже доступной питьевой воды;
- система отопления с использованием труб итальянского производства;
- бамбуковые паркетные полы тайваньского производства на основе российских деревянных досок;
- электрическая система Gewiss;
- входные и межкомнатные двери турецкого производства;
- три лифта Mitsubishi на каждом входе;
- большой дворовый парк, детский развлекательный комплекс, объект общественного питания для семейного отдыха и 250 парковочных мест;
Жилой комплекс "Çinar", который сочетает в себе указанные выше преимущества, выгодное размещение, красивый пейзаж, современный дизайн и развитую инфраструктуру, способен удовлетворить каждый вкус и потребности самого требовательного клиента.
Следует отметить, что в связи со 100-летием независимости Азербайджанской Республики у "Çinar" есть хорошие новости для гянджинцев. Так, с 28 мая до конца июня каждому клиенту, купившему квартиру в комплексе, балконы - в подарок!
Для приобретения квартир в ЖК "Çinar" можно обратиться в офис продаж, расположенный в самом комплексе или по номеру 051 600 2020.
"Çinar" - найдите и вы свое место в тени нашего Чинара!
Контактный номер: 051 600 2020
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