Samsung продолжает свой новый проект

Компания Samsung - лидер в сфере продаж электроники, признанная одной из самых значимых фигур мировой экономики как в Азербайджане, так и в других странах, продолжает свой новый проект. Основным посылом проекта является поощрение лиц, представляющих страну на мировом уровне, добившихся весомых успехов в своей профессиональной деятельности высококачественными продуктами от Samsung. В этот раз компания Samsung предоставила мобильный телефон Galaxy S9+ Шахрияру Мамедьярову - шахматисту, входящему в мировую шахматную элиту, занимающему третью строчку в рейтинге ФИДЕ, двукратному чемпиону мира среди юношей, трёхкратному чемпиону Европы в составе национальной сборной Азербайджана, двукратному победителю Мемориала Вугара Гашимова, обладателю Европейского Кубка Чемпионов.

Шахрияр Мамедьяров выразил благодарность компании Samsung за подобный проект:

"Я очень рад, что Samsung ценит именно личные качества и достижения. Это для меня очень важно".

Говоря же о новом телефоне, гроссмейстер поделился следующими мыслями:

"Я бы сравнил качественные особенности этой модели с шахматами. Очень умный телефон. Имеет множество функций. Потребуется определённое время, чтобы их изучить. Благодаря большому экрану у меня есть возможность комфортно играть в шахматы в Интернете. Особо отметил бы фотокамеру Samsung Galaxy S9+. Дело в том, что мне нравится фотографировать во время соревнований. И в этом Samsung Galaxy S9+ мне поможет. Как спортсмен я очень люблю все самое новое и во всём ценю высокое качество и многофункциональность".

Отметим, что компания Samsung продолжит работать в рамках данного проекта, предоставляя премиальные продукты людям прославляющим Азербайджан в различных областях, тем самым подчёркивая, что они достойны лучшего.