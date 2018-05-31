Межбанк Азербайджана начал выдачу 200 манатных купюр в своих банкоматах

Банкоматы Международного Банка Азербайджана теперь выдают средства 200 манатными купюрами, недавно выпущенными в оборот в стране. С сегодняшнего дня во время инкассации, помимо купюр другого номинала, в банкоматах также началось размещение и 200 манатных купюр. На данный момент 200-манатные купюры выдаются банкоматами, установленными в головном офисе МБА, филиалах Сабаил, Насими, Меркези, в офисах Port Baku и Socar Tower. В ближайшие дни операции по обналичиванию с использованием этих купюр будут возможны во всех банкоматах Международного Банка Азербайджана.

Напомним, что Международный Банк Азербайджана обладает самой большой сетью банкоматов в стране, которая насчитывает 763 банкомата, расположенных в различных регионах Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте http://www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.