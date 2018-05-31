Очередной проект от Kapital Bank в поддержку футбола

Kapital Bank является официальным партнером традиционного проекта "Футбол и Здоровый Образ Жизни", который будет проходить в городе Сумгаит среди детей в возрасте 10-12 лет. В проекте примут участие свыше 500 учащихся 48 школ города Сумгаит и его окрестностей.

На мероприятии присутствовали ветераны отечественного футбола, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица. Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Следует отметить что, совместно с Kapital Bank, в проекте так же участвуют Министерство Образования, Исполнительная Власть и Отдел Образования города Сумгаит, ПО "Азеркимья" и Футбольный Клуб "Сумгаит".

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.