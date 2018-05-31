На сайте AZAL поступили в продажу авиабилеты на рейсы из Баку в Джидду и Бурайда

На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (www.azal.az) открылась продажа авиабилетов на рейсы по двум новым направлениям - города Саудовской Аравии Бурайду (Международный аэропорт Гассима - ELQ) и Джидду (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз - JED), сообщает ЗАО в четверг.

Прямые авиаперелеты будут осуществляться в летнем расписании один раз в неделю. Баку-Джидда-Баку по четвергам (с 21 июня по 30 августа) и Баку-Гассим-Баку по пятницам (с 15 июня по 31 августа).

Открытие новых рейсов позволит привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться в колцентр AZAL по телефонам:

(+99412) 598 88 80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

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