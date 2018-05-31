Азербайджан огласил объемы добычи нефти с крупнейшего блока месторождений
На долю прибыльной нефти Азербайджана, из общего объема добытой с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, приходится 258 миллионов тонн нефти, сказал в четверг первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде в ходе XXV юбилейной Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться с подписанием нового соглашения по АЧГ", - сказал Юсифзаде.
По словам первого вице-президента, с ноября 1997 года по первое мая 2017 года с АЧГ добыто 455 миллионов тонн нефти и 144,5 миллиарда кубометров попутного газа.
Как отметил Юсифзаде, из общего объема добытой нефти около 60 процентов пришлось на прибыльную нефть Азербайджана.
Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.
14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.
Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Statoil - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.
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