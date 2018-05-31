Азербайджан вызывает уважение и интерес у Европы - БОЛГАРСКИЙ ЭКСПЕРТ

Европа воспринимает Азербайджан как важнейшую страну в регионе Южного Кавказа, у которой есть большой потенциал для выстраивания продолжительного сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, и многих других областях социального и культурного характера.

Такого мнения придерживается болгарский эксперт Йордан Николов.

По его словам, Азербайджан - как ведущая страна региона и гарант энергобезопасности Европы - вызывает к себе большое уважение и интерес среди европейских стран.

"То, что Азербайджан смог поставить на прочные рельсы национальную экономику, и открыл тем самым доступ на внешние рынки, в частности Европы вызывает большое уважение и интерес у Европы. .

Есть небольшое количество стран, которые после развала Союза достигли равноправного сотрудничества с западными странами. Однако Азербайджан благодаря своей сбалансированной и многовекторной политике и смог заявить о себе как независимое государство, проводящее последовательный внешнеполитический курс, и как результат этого обладает высоким авторитетом в системе международных отношений" - сказал эксперт Day.Az

По оценкам европейского аналитика, реализация масштабных энергетических, транспортных проектов, инициатором которых является Азербайджан, существенно повысила планку страны - как важного игрока в регионе и мире, с которым стоит выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

"Полагаю, что дальнейшие отношения между Азербайджаном и европейскими странами, в частности с Болгарией, будут двигаться в положительном русле, так как в этом, как я уже говорил и ранее, заинтересована наша страна, которая нуждается в диверсификации энергопоставок, и торгово-экономическом сотрудничестве со странами-экспортерами на юге и востоке. Считаю, что предстоящее соглашение о всеобъемлещем партнерстве между ЕС и Азербайджаном значительно расширит спектр сотрудничества и взаимодействия, в том числе и с Болгарией", - заключил наш собеседник, добавив, что для этого у двух стран есть серьезный потенциал, а главное большое желание для выстраивания продолжительных и прочных связей.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Матанат Насибова