SOCAR ведет новые переговоры по импорту бензина в Азербайджан
31 мая 2018 16:15 329
Азербайджанская госкомпания SOCAR в следующий месяц заключит несколько контрактов по импорту бензина, сказал в четверг журналистам вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по переработке Давид Мамедов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, это связано с плановой остановкой работы на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.
Отметим, что благодаря НПЗ имени Гейдара Алиева Азербайджан полностью удовлетворяет внутренний спрос на бензин АИ-92. В настоящее время в страну импортируется только бензин АИ-95.
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