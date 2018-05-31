SOCAR ведет новые переговоры по импорту бензина в Азербайджан

Азербайджанская госкомпания SOCAR в следующий месяц заключит несколько контрактов по импорту бензина, сказал в четверг журналистам вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по переработке Давид Мамедов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это связано с плановой остановкой работы на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Отметим, что благодаря НПЗ имени Гейдара Алиева Азербайджан полностью удовлетворяет внутренний спрос на бензин АИ-92. В настоящее время в страну импортируется только бензин АИ-95.

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