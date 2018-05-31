В Азербайджане откроется еще один завод SOCAR - ДЕТАЛИ

Работы по строительству карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR завершены на 99,4 процента, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе XXV юбилейной Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку в четверг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора, инжиниринговые работы и закупка оборудования, а также гражданские работы завершены на 100 процентов, строительные работы и монтаж оборудования - на 98 процентов.

"Планируется завершить все механические работы во втором квартале. Сдача проекта под ключ ожидается в четвертом квартале года", - сказал Джафаров.

Директор отметил, что в августе будет получен первый вспомогательный продукт - аммиак.

"После этого начнет работу секция по производству карбамида, и первый готовый продукт под брендом Made in Azerbaijan будет получен в октябре. Таким образом, до конца текущего года завод приступит к работе", - сказал Джафаров.

Завод будет производить 1200 тонн аммиака и впоследствии две тысячи тонн карбамида в сутки. Часть производства планируется поставлять на внутренний рынок (150 тысяч тонн с потенциальным ростом до 200 тысяч тонн, или 30 процентов производства). Остальные объемы будут направляться на экспорт, частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

Стоимость проекта составляет 750-780 миллионов евро.

Тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Samsung выступает в роли генерального подрядчика, однако не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства карбамида. Поэтому также подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

Для работы карбамидного завода в полную мощь потребуется 1,3 миллиона кубометров газа в сутки или 435 миллионов кубометров газа в год.

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