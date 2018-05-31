Гюнтер Оттингер: Азербайджан является стратегическим партнером для ЕС

Азербайджан является стратегическим партнером для ЕС, заявил в ходе XXV юбилейной Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер.

"Азербайджан является для ЕС стратегическим партнером. Баку важен для Европы, в том числе в вопросе диверсификации поставок энергоресурсов. Здесь большую роль играет проект "Южный газовый коридор. Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана и SOCAR за реализацию проекта", - сказал Оттингер.

Еврокомиссар также отметил важность транспортных проектов, реализуемых Азербайджаном.

"Уверен, что Азербайджан сможет извлечь выгоду из своего географического положения. Баку заинтересован в превращении страны в транспортный хаб, ярким свидетельством чему является реализация проекта Баку-Тбилиси-Карс".

Еврокомиссар также отметил, что ЕС готов помочь Азербайджану в диверсификации экономики.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

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