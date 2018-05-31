В руководстве SOCAR Trading произошли кадровые изменения

Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading.

Об этом говорится в сообщении азербайджанской госкомпании SOCAR, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее Ахмедзаде являлся членом правления SOCAR Trading и на протяжении долгих лет принимал активное участие в управлении компанией.

Согласно сообщению, Эмин Байрамлы назначен финансовым директором SOCAR Trading, Марьям Алмасзаде - исполнительным директором компании.

Отмечается, что Арзу Азимов продолжает свою деятельность в SOCAR Trading и его новая должность вскоре будет объявлена.

SOCAR Trading, со штаб-квартирой в Женеве, была создана в конце 2007 года госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Африки, Азии и Америки.

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