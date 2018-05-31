Определились победители совместного конкурса от Nar и Avtostop

Подошел к концу конкурс на знание правил дорожного движения, организованный оператором Nar совместно с радио-проектом Avtostop, под авторством ди-джея Турала Юсифова. Восемь победителей конкурса, который проводился с апреля месяца, получили в подарок номера Nar и пакет Full 14 сроком на 3 месяца.

Отметим, что во время вещания проекта Avtostop, слушатели получают подробную информацию о пакетах Full. Минуты и интернет-трафик, предоставляемые абонентам в качестве бонуса в рамках пакета Full 14, переносятся на следующий месяц, в случае их неполного использования.

Абоненты желающие присоединиться к Nar и воспользоваться выгодными пакетами Full могут посетить сайт nar.az/full и выбрать пакет Full соответствующий их предпочтениям.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начала свою деятельность 21 Марта 2007 г. Сегодня, расширенная сеть Nar, охватывает 93% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.