Парвиз Шахбазов: Энергосотрудничество Азербайджана и ЕС должно стать основой стратегического партнерства во всех сферах

Стратегическое партнерство Азербайджана и ЕС в сфере энергетики должно стать основой стратегического партнерства во всех сферах, сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках круглого стола с делегацией немецких предпринимателей во главе с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Оттингером, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, связи Азербайджана и ЕС в последнее время интенсифицировались, в частности ведется работа по новому соглашению о партнерстве.

"Сотрудничество Азербайджана и ЕС развивается, и Баку хочет еще больше ускорить это развитие. Особую роль в этом сыграет "Южный газовый коридор", запущенный два дня назад. Этот проект доставит азербайджанский газ в Европу, внесет вклад в энергобезопасность и диверсификацию маршрутов и в целом изменит энергетическую карту Европы. ЕС поддержал этот проект, в реализации которого участвуют семь стран и 11 компаний", - сказал Шахбазов.

Он отметил, что экономические связи Азербайджана и Германии находятся на высоком уровне.

"В Азербайджане действует около 200 немецких компаний, работает торговая палата. Германия является одним из ведущих экономических партнеров Азербайджана. Высокий уровень сотрудничества налажен и в энергетике. Такие компании, как Eon, Uniper работают в Азербайджане. Uniper является одним из покупателей азербайджанского газа по ЮГК. Немецкая Siemens принимала участие в строительстве электростанции в Сумгайыте, а также в строительстве двух и реконструкции пяти подстанций в стране", - сказал Шахбазов.

Он добавил, что Азербайджан намерен расширять сотрудничество и в сферах альтернативной энергетики, транспорта, пищевой промышленности.

"Наше стратегическое партнерство в сфере энергетики должно стать основой стратегического партнерства во всех сферах экономики", - сказал министр.