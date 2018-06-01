Туристический центр «Шахдаг» провел презентацию - ФОТО

В отеле "Boulevard Baku" состоялась презентация о летних возможностях самого первого и крупнейшего в Азербайджане горнолыжного курорта - Туристического центра "Шахдаг".

Во время презентации было отмечено, что туристический центр функционирует не только зимой, но и летом. Была предоставлена информация о летних развлечениях, гостиницах и мероприятиях, которые должны состояться этим летом. В мероприятии приняли участие более 200 местных представителей и туроператоров туристических компаний.

В рамках данного мероприятия также была проведена презентация Летнего лагеря "Шахдаг", который проходит уже второй раз, а также об услугах самого крупного спа-центра (на площади 3000 кв.м) в Азербайджане "Ovdan" Спа в отеле "Shahdag Hotel & Spa".

Стоит отметить, что из 4-х отелей на территории комплекса будет принимать гостей только 5-тизвездночный отель "Shahdag Hotel & Spa" и "Pik Palace", хотя до этого функционировал только "Shahdag Hotel & Spa".

Отель "Shahdag Hotel & Spa" занимает второе место по оценкам местных и иностранных гостей на сайте booking.com, который является платформой бронирования всемирно известных отелей.

Отметим, что летний сезон в Шахдаге традиционно открывается в первой половине июня. Как в прошлом, так и в этом году для отдыха местных и иностранных гостей туристический центр предоставит многообразные летние развлечения и различные интересные мероприятия. Как и всегда, канатная дорога для детей до 6 лет, взрослых старше 70-ти лет, для ветеранов войны и людей с ограниченными физическими возможностями бесплатная.

На данный момент в отеле "Shahdag Hotel & Spa" проходит специальная кампания. Всего за 119 АЗН предлагается однодневное пребывание в номере Делюкс на двоих с завтраком и ужином. В стоимость входит:

- Номер Делюкс на двоих на одну ночь

- Разнообразный завтрак

- Вкусный ужин

- Спа услуги:

*турецкая баня

*сауна

*закрытый бассейн

*фитнес зал

- Детский клуб

*Для информации: Специальное предложение действует до 15 июня 2018 года.

Для дополнительной информации: (+99412) 310 11 10 I Mob: 1110 I reservations@hotels.shahdag.az