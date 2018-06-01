Российский завод намерен поставлять светотехнику в Азербайджан
В сентябре в Баку планируют открыть выставочный павильон Барнаульского завода светотехники (Алтайский край, Россия). Об этом говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте города Барнаул, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Договоренность об этом достигнута генеральным директором завода Евгением Шнитовым в рамках визита делегации Алтайского края в Азербайджан в середине мая.
Павильон позволит наглядно презентовать потенциальным потребителям производимое на Алтае светодиодное освещение с последующей реализацией продукции. Партнером алтайского предприятия выступит компания Azerbaijan Prolight, занятая в сфере инжиниринга и проектирования.
Кроме того, азербайджанская компания Jalar (производитель сельскохозяйственной продукции) с учетом наличия значительных площадей производственного назначения выразила заинтересованность в приобретении энергосберегающих светодиодных светильников для уличного и складского освещения.
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