Российский завод намерен поставлять светотехнику в Азербайджан

В сентябре в Баку планируют открыть выставочный павильон Барнаульского завода светотехники (Алтайский край, Россия). Об этом говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте города Барнаул, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Договоренность об этом достигнута генеральным директором завода Евгением Шнитовым в рамках визита делегации Алтайского края в Азербайджан в середине мая.

Павильон позволит наглядно презентовать потенциальным потребителям производимое на Алтае светодиодное освещение с последующей реализацией продукции. Партнером алтайского предприятия выступит компания Azerbaijan Prolight, занятая в сфере инжиниринга и проектирования.

Кроме того, азербайджанская компания Jalar (производитель сельскохозяйственной продукции) с учетом наличия значительных площадей производственного назначения выразила заинтересованность в приобретении энергосберегающих светодиодных светильников для уличного и складского освещения.

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