С новой кампанией AccessBank-а ваше лето будет ярче

Столь ранний приход лета застал вас врасплох и изменил ваши планы? С новой кредитной кампанией AccessBank-а ваше лето будет намного ярче!

В рамках кредитной кампании "5 из 5-и", которая продлится с 1 по 30 июня, клиенты, желающие взять наличные кредиты, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 5 месяцев. Кроме того, во время льготного периода процентная ставка по кредиту на 5% ниже стандартной годовой ставки.

Отметим, что льготный период устанавливается на основе желания клиента и может быть назначен на любой период кредитного срока.

С такими условиями вам не придется откладывать ваши планы!

Подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook и Twitter, а также в Контактном Центре по номеру 151.