Манат подорожал по отношению к доллару, рублю и турецкой лире

По итогам апреля 2018 года курс азербайджанского маната укрепился по отношению к валютам большинства основных торговых партнеров страны по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, следует из "Обзора экспорта", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно отчету, курс маната по отношению к доллару на конец апреля 2018 укрепился по сравнению с показателем на конец апреля 2017 года на 0,15 процента. По отношению к российскому рублю курс маната укрепился на девять процентов, а по отношению к турецкой лире - на 12,1 процента.

Исключением в отчетный период стал евро. Так, за год курс маната по отношению к единой европейской валюте подешевел на 11,5 процента.

Сравнительная таблица курса маната по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров Азербайджана ("+" - укрепление маната, "-" - удешевление маната):

Валюта Курс в апреле 2017 Курс в апреле 2018 Разница в % USD 1,7025 1,7 +0,15 EUR 1,8495 2,0618 -11,5 RUB 0,0299 0,0272 +9 TRY 0,4774 0,4198 +12,1

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