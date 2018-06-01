Манат подорожал по отношению к доллару, рублю и турецкой лире
По итогам апреля 2018 года курс азербайджанского маната укрепился по отношению к валютам большинства основных торговых партнеров страны по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, следует из "Обзора экспорта", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно отчету, курс маната по отношению к доллару на конец апреля 2018 укрепился по сравнению с показателем на конец апреля 2017 года на 0,15 процента. По отношению к российскому рублю курс маната укрепился на девять процентов, а по отношению к турецкой лире - на 12,1 процента.
Исключением в отчетный период стал евро. Так, за год курс маната по отношению к единой европейской валюте подешевел на 11,5 процента.
Сравнительная таблица курса маната по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров Азербайджана ("+" - укрепление маната, "-" - удешевление маната):
|
Валюта
|
Курс в апреле 2017
|
Курс в апреле 2018
|
Разница в %
|
USD
|
1,7025
|
1,7
|
+0,15
|
EUR
|
1,8495
|
2,0618
|
-11,5
|
RUB
|
0,0299
|
0,0272
|
+9
|
TRY
|
0,4774
|
0,4198
|
+12,1
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