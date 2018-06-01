Манат подорожал по отношению к доллару, рублю и турецкой лире

1 июня 2018 12:06

По итогам апреля 2018 года курс азербайджанского маната укрепился по отношению к валютам большинства основных торговых партнеров страны по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, следует из "Обзора экспорта", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно отчету, курс маната по отношению к доллару на конец апреля 2018 укрепился по сравнению с показателем на конец апреля 2017 года на 0,15 процента. По отношению к российскому рублю курс маната укрепился на девять процентов, а по отношению к турецкой лире - на 12,1 процента.

Исключением в отчетный период стал евро. Так, за год курс маната по отношению к единой европейской валюте подешевел на 11,5 процента.

Сравнительная таблица курса маната по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров Азербайджана ("+" - укрепление маната, "-" - удешевление маната):

Валюта

Курс в апреле 2017

Курс в апреле 2018

Разница в %

USD

1,7025

1,7

+0,15

EUR

1,8495

 

2,0618

-11,5

RUB

0,0299

0,0272

+9

TRY

0,4774

0,4198

+12,1

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