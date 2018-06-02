Запуск ЮГК показал готовность Азербайджана к новому этапу развития в энергосфере

Реализация проекта Южный Газовый Коридор имеет важное экономическое и политическое значение, так как этот шаг еще больше укрепит имидж Азербайджана на международной арене.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рауф Алиев.

Напомним, что официальная церемония открытия Южного газового коридорасостоялась 29 мая 2018 года с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

По мнению парламентария, это очень важная дата в истории Азербайджана.

"Южный Газовый Коридор - перспективный и рентабельный проект, в который вложены огромные инвестиции в сумме более 40 миллиардов долларов, и инвестирование будет продолжено. Реализация данного проекта сулит открытие более 30 тысяч новых, рабочих мест. Фактически в 1994 году с подписанием "Контракта века" были определены главные ориентиры для будущего всестороннего развития Азербайджана.

В тот период благодаря грамотной и взвешенной государственной политике под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, наша страна продемонстрировала свою готовность содействовать энергетической безопасностиЕвропы. Если "Контракт века" считается одним из величайших контрактов XX века, то "ЮжныйГазовый Коридор" стал одним из важнейших договоров XI века. Именно этот масштабный проект создает новую систему многоканальных энергетических маршрутов, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы открытие новых источников газа. Благодаря продуманной и дальновидной государственной политике, которая проводится под руководством Президента АзербайджанаИльхама Алиева, колоссально возросла роль нашей страны как гаранта энергетической безопасности Европы.

В свою очередь в Европе еще больше вырос экономический и политический интерес к Азербайджану", - заявил парламентарий, отметив, что с запуском грандиозного проекта Азербайджан показал, свою готовность к началу нового этапа развития в энергетической отрасли.

Проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова