В Балаханском промпарке заработают еще шесть предприятий

В ближайшее время в Балаханском промышленном парке заработают предприятия шести резидентов. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что это предприятия в сферах переработки полиэтиленовых и полипропиленовых отходов, производства клейкой ленты, сырья для биотоплива, активированного угля, удобрений и кормов, пластиковой сетки, упаковки для плодоовощной продукции.

В настоящее время число резидентов парка составляет 11. На территории парка уже функционирует пять предприятий.

Балаханский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года. Управляющей компанией промышленного парка является ОАО "Тамиз Шахар".

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