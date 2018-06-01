Отдохни этим летом с “Bank Silk Way”!

Производите оплаты в Амбуране посредством карт "SW Bank Miles " и получите до 25% скидку. К тому же, выплаты, сделанные этими картами, принесут вам в 2 раза больше миль.

Более подробно о скидках: Для карт "Mastercard Black Edition Miles", "Mastercard Platinum Miles" и "Visa Platinum Miles"- скидка 25% (на вход). Для карт "Visa Gold Miles", "MC Gold Miles", "Visa Classic Miles" и "MC Standard Miles" - скидка 15% (на вход).

К тому же ко всем банковским картам "Miles" будет применена скидка в Lemon Bar, Bianco Bar, Amburan Round və Evde Amburan - 10%; Villa (Amburan Mall) - 15%; Winter Garden - 5%.

Хотели бы напомнить, что "Miles" карта банка "Bank Silk Way" - совместная платежная карта, которая объединяет в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы "Azal Miles". Оплачивая с помощью "Miles" карт ежедневные покупки и услуги, держатель набирает баллы на свой счет. Баллы начисляются при расчетах в любой валюте мира (в манатном эквиваленте). Мили начисляются так же, за полеты на рейсах авиакомпании "AZAL".

Полученные мили владелец карты Miles может обменять на бесплатный полет на рейсах авиакомпании AZAL, повышение класса обслуживания на борту самолета или услуги партнеров программы.

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка, зайдите на сайт www.banksilkway.az, позвоните в центр обслуживания клиентов на номер (012) 931 или зайдите на официальную страницу банка в "Facebook" www.fb.com/swbankmiles

Больше покупайте, чаще путешествуйте!

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