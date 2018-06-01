Открытие "Южного газового коридора" показало, что Азербайджан достиг всех стоящих перед ним целей

Если "Контракт века" является одним из величайших контрактов XX века, то "Южный газовый коридор" - один из важнейших договоров ХXI века.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, передает Day.Az.

По его словам, главным достижением политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является формирование энергетической безопасности Европы, в которую входит Азербайджан.

"Возрастающая роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы еще больше усилила экономический и политический интерес к нашей стране. Это проект, благодаря которому осуществляется широкое международное сотрудничество. Азербайджан, реализуя проект, требующий такого масштабного экономического и политического сотрудничества, еще больше укрепит свое влияние на международной арене", - сказал Алиев.

Как сказал депутат, открытие "Южного газового коридора" показало, что Азербайджан достиг всех целей, стоящих перед ним, и реализация этого проекта показывает, что страна вступила в новый этап развития нефтегазовой отрасли.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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