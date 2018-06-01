«Южный газовый коридор» принесет дополнительные дивиденды Азербайджану

Проект "Южный газовый коридор" имеет исключительное значение в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он войдет в историю как самый важный проект, реализованный до последнего времени в мировой нефтегазовой промышленности.

Об этом в пятницу сказал эксперт Бахруз Гулиев, комментируя значение этого проекта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот проект, который будет обеспечивать энергетическую безопасность Европы, охватывает многие стороны с различными интересами, в том числе шесть стран и 11 компаний.

"Неспроста Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия "Южного газового коридора", особо подчеркнул, что Азербайджан - гарант энергетической безопасности европейского пространства. Было отмечено, что обладающий экономической мощью Азербайджан достигает успехов в региональных и других проектах и как инициатор, и как участник. Запуск "Южного газового коридора" является логическим результатом этих успехов", - сказал Гулиев.

Касаясь других сторон проекта, эксперт подчеркнул, что он принесет дополнительные дивиденды Азербайджану.

"Экономика станы будет развиваться еще быстрее. Потому что последние годы азербайджанская экономика продолжает оставаться самой стремительно развивающейся экономикой в мировом масштабе. Этот проект не только откроет для Азербайджана новые возможности, но и внесет свой вклад в страны-партнеры. Еще выступая на церемонии закладки "Южного газового коридора", глава государства отметил, что этот проект очень выгоден и странам-партнерам. То есть при реализации этого проекта проигравшей стороны не будет", - сказал эксперт.

В заключение Гулиев добавил, что этот проект гарант не только энергетической безопасности Европы, но и безопасности страны.

"Потому что экономическая мощь позволяет Азербайджану обеспечивать сохранение стабильности, развития, прогресса. Превратив в реальность проект "Южный газовый коридор", Азербайджан вступил на путь еще больших успехов", - сказал эксперт.

Отметим, что в Баку 29 мая состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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