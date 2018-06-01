В Агентстве продбезопасности Азербайджана новое назначение

1 июня 2018 20:36

Эльхан Микаилов назначен советником председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, говорится в сообщении отдела информационных и коммуникационных технологий агентства в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend

В связи с этим председатель Гошгар Тахмазли подписал приказ.

Ранее Микаилов занимал должность заведующего сектором анализа и планирования экономических реформ Администрации Президента Азербайджана. До этого был главой ряда международных проектов, а также работал в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам, был руководителем Национальной программы по экономическим вопросам.

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