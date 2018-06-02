Международная финансовая корпорация поддержит азербайджанских фермеров

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует помочь правительству Азербайджана повысить конкурентоспособность агробизнеса, сказал в интервью Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ян ван Бильсен.

По словам регионального менеджера, сельскохозяйственный сектор, который обеспечивает рабочими местами и доходами примерно 40 процентов населения в сельских районах, может стать более продуктивным и прибыльным благодаря расширению доступа к финансированию.

"Одним из способов помочь этому является агрострахование, которое смягчает риски, связанные с сельскохозяйственным производством, такие как погода и ценовая волатильность. Консультативный проект по агрофинансированию в Европе и Центральной Азии работал с правительством Азербайджана для проведения различных полевых исследований с фермерами, разработки закона о сельскохозяйственном страховании и разработки концепции системы сельскохозяйственного страхования", - сообщил ван Бильсен.

В настоящее время IFC совместно с министерством сельского хозяйства и Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана работает над проектом по внедрению в стране системы агрострахования. Правительство Азербайджана склонно использовать турецкую модель агрострахования, которая называется TARSIM. В рамках работ над проектом IFC ищет наиболее приемлемые варианты для внедрения этой модели в Азербайджане.

Кроме того, в министерстве сельского хозяйства Азербайджана продолжается работа над законопроектом "О стимулировании сельскохозяйственного страхования".

В настоящее время действующим в Азербайджане законом "О помощи и развитии сельского хозяйства в Азербайджане" осуществляется государственное финансирование премий в сельскохозяйственном страховании. В список сельхозкультур, страхуемых за счет средств госбюджета, помимо пшеницы включены ячмень, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла и овощи.

Средний тариф на сельскохозяйственное страхование в Азербайджане составляет около 1500 манатов в год (пять процентов на один гектар), и это притом, что средняя прибыль на один гектар земли составляет примерно 25 тысяч манатов в год.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, в первом квартале 2018 года сборы на рынке агрострахования составили 546,9 тысячи манатов, при выплатах в 169,4 тысячи манатов. Большая часть выплат сборов в этой сфере пришлась на страхование сельскохозяйственных животных - 105 тысяч манатов, тогда как основная доля выплат пришлась на страхование сельскохозяйственных растений - 64,4 тысячи манатов.