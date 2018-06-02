ОАО "Азеришыг" увеличивает уставной капитал

Увеличивается уставный капитал ОАО "Азеришыг".

В связи с этим вносятся изменения в Устав ОАО "Азеришыг", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно этим изменениям, уставный капитал ОАО определяется в размере 1678705343,47 манатов.

Уставный капитал разделяется на 839352671 акций при номинальной стоимости каждой в два маната.

В настоящее время уставный капитал ОАО составляет 1460633532 манатов, разделен на 730316766 акций при номинальной стоимости каждой в два маната.

ОАО "Азеришыг" было создано распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 февраля 2015 года на базе ОАО "Бакиэлектрикшебеке" с целью надежного, безопасного и эффективного обеспечения потребителей электроэнергией, применения новых технологий в этой сфере, модернизации материально-технической базы и ее эффективного использования, а также другой деятельностью, связанной с развитием этой сферы.

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