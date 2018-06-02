Из Баку открывается новый прямой авиарейс в Россию
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало допуск авиакомпании "ИрАэро" на полеты в Азербайджан.
Об этом говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, имеющемся в распоряжении Trend, передает Day.Az.
В протоколе отмечается, что авиакомпания "ИрАэро" получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов Челябинск-Баку с периодичностью два раза в неделю.
"ИрАэро" - российская авиакомпания, занимающаяся регулярными, чартерными и грузовыми перевозками по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Иркутске.
Компания выполняет рейсы в Баку из Красноярска.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Июн. 17:09 17 614
-
1 Июн. 14:15 16 282
-
1 Июн. 18:41 16 161
-
1 Июн. 13:01 11 712
-
00:40 8 492