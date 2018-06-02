Из Баку открывается новый прямой авиарейс в Россию

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало допуск авиакомпании "ИрАэро" на полеты в Азербайджан.

Об этом говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, имеющемся в распоряжении Trend, передает Day.Az.

В протоколе отмечается, что авиакомпания "ИрАэро" получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов Челябинск-Баку с периодичностью два раза в неделю.

"ИрАэро" - российская авиакомпания, занимающаяся регулярными, чартерными и грузовыми перевозками по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Иркутске.

Компания выполняет рейсы в Баку из Красноярска.

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