Тесное сотрудничество с Азербайджаном - в интересах Сербии - ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛГРАДА

Сербия намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном во многих сферах, открыта к тесному партнерству, так как это соотвествует интересам нашей страны.

Такое мнение высказала Day.Az сербский эксперт Тияна Ивкович.

По ее словам, есть большой потенциал для совершенствования отношений между Азербайджаном и Сербией, это можно использовать для реализации транспортых, торгово-экономических, и энергетических проектов.

"Не плохой опыт имеется также в военно-технической сфере и в области военного образования, и разумеется, очень важно, что между нашими странами нет никаких спорных вопросов. Сербия и Азербайджан поддерживаютдруг друга в различных международных организациях, наша страна выступает в поддержку независимости и суверенитета Азербайджана", - сказала эксперт.

Далее она отметила, что расценивает отмену визового режима Сербии для граждан Азербайджана как положительный фактор.

Напомним, что соответствующее решение было принято на заседании правительства Сербии 24 мая, согласно которому граждане Азербайджана теперь могут находиться на территории Сербии без визы не более 90 дней.

Помимо этого 21 мая Азербайджан и Сербия также подписали соглашение о воздушном сообщении, которое предусматривает открытие регулярных рейсов между двумя странами.

По оценкам сербского эксперта, эти два документа создают достаточно благоприятную почву для тесного и двустороннего сотрудничества.

"Полагаю, что дальнейший спектр сотрудничества наряду с тем, что охватит новые сферы взаимодействия, будет выстраиваться на основе доверительных и надежных отношений. На мой взгляд- это самое важное условие для взаимовыгодного и продолжительного партнерства", - сказала Тияна Ивкович.

Эксперт не исключила что в будущем Сербия может стать активным участником проекта железной дороги Баку-Тбилиси -Карс, поскольку это откроет новые возможности для широкого сотрудничества, придаст импульс развитию туризма, повысит взаимный торговый.

Матанат Насибова