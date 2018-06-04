Азербайджанский газопровод изменит всю Восточную Европу - ПОДРОБНОСТИ

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет способствовать расширению газовой инфраструктуры в Юго-Восточной Европе, сказал в интервью Trend президент TAP Вальтер Пираер, передает Day.Az.

"TAP способствует развитию и расширению газовой инфраструктуры в Юго-Восточной Европе и в конечном итоге поможет странам этого региона повысить свою роль энергетического хаба. В частности, консорциум TAP остается приверженным содействию реализации генерального плана по газификации Албании", - сказал Пираер.

Президент TAP отметил, что проект будет напрямую вносить вклад в объёме миллионов евро в форме налогов в валовую внутреннюю продукцию (ВВП) трех стран (Греции, Албании, Италии), по территории которых проходит трубопровод.

"Кроме того, мы инвестируем более 55 миллионов евро в проекты, реализуемые в странах вдоль маршрута трубопровода. К таким проектам относятся реконструкция школ в Албании, очистка морского мусора в Италии, предоставление коммунальных транспортных средств властям Северной Греции и т.д.", - сказал президент TAP.

Пираер также добавил, что в рамках реализации TAP уже создано несколько тысяч рабочих мест в Греции, Албании и Италии.

"В настоящее время более пяти тысяч человек работают в рамках проекта в этих странах. Кроме того, множество людей работает в компаниях-субподрядчиках, которые предоставляют различные товары и услуги в рамках реализации проекта TAP. Проект также способствует улучшению местной инфраструктуры за счет восстановления подъездных дорог и мостов в Албании. Первый этап восстановления подъездных дорог и мостов принес выгоду более чем 200 тысячам человек. Наш пример может также привлечь инвестиции других международных компаний в эти страны", - добавил Пираер.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.