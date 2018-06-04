В Азербайджане появится криптоманат? - ПОДРОБНОСТИ

Отказ от современных технологий, таких как блокчейн и криптовалюты, и их полный запрет может привести к отрицательным последствиям, считает управляющий директор компании eTORO по России и странам СНГ Георгий Вербицкий.

По словам управляющего директора, те страны, которые открыли свои рынки для криптовалют и смогли с ними работать, получили значительную прибыль.

"Примером тому может стать Япония. За последние месяцы рынок криптовалют Японии значительно вырос, но это произошло потому, что Китай ужесточил требования по отношению к майнерам, которые вследствие этого переехали в Японию", - сказал Trend Вербицкий, который принимал участие в проходящей в Баку конференции "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криптовалюты и безопасность".

Вербицкий отметил, что государства не хотят сталкиваться с рисками, связанными с биткоином и другими криптовалютами, которые нельзя контролировать, но решением в данном случае может стать создание национальной криптовалюты, эмитированной центральными банками.

"Данный шаг позволит значительно повысить конкурентоспособность страны в регионе и мире. Представьте, что появляется криптоманат, эмитированный Центральным банком Азербайджана на технологии блокчейн, который обеспечен реальными запасами. Просто он основан на блокчейне, он прозрачен и все транзакции видны. Эмиссия может осуществляться централизованно, и какие-то государственные сервисы могут быть оплачены криптоманатом с определенной скидкой для того, чтобы простимулировать население пользоваться данной криптовалютой", - сказал Вербицкий.

По словам управляющего директора, плюсы данного шага очевидны.

"Не нужно печатать деньги, тратить на это средства. Все происходит в электронном виде, с большой скоростью. То есть мы берем технологии, но оставляем централизацию. Да недоверие к эмиссии со стороны населения останется, так как нет децентрализации, как в случае с биткоином. Но можно пойти на шаг вперед и например сделать валюту, целиком ориентированную на глобальный рынок. Это была бы свободно конвертируемая национальная криптовалюта, и она могла бы снизить зависимость от доллара. Кроме того, это помогло бы занять ту нишу, которая пока свободна", - сказал Вербицкий.

Накануне в Баку стартовала конференция на тему "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криптовалюты и безопасность". В ходе двухдневной конференции обсуждаются финансовые технологии, блокчейн, криптовалюты и другие новшества на рынке, а также возможные риски, связанные с их применением.