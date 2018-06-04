В минтруда Азербайджана новые назначения
Эльман Джафаров назначен новым советником министра труда и социальной защиты населения. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Ранее советниками министра были назначены Анар Алиев и Вюсал Насирли. После нового назначения число советников достигло в целом четырех.
Кроме того, произведено назначение на должность заместителя главы Аппарата. Ее занял Бахтияр Азизов.
Отметим, что в настоящее время Анар Алиев также является врио главы Аппарата в минтруда и социальной защиты. Ранее Аппарат возглавлял Аждар Джабиев, его заместителем был Адалят Алиев.
Кроме того, обязанности заведующего отделом по политике социальной защиты инвалидов временно исполняет Сабир Годжаев.
Напомним, что в апреле этого года министром труда и социальной защиты населения был назначен Сахиль Бабаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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