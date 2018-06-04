В руководстве грузинской дочки азербайджанского банка произошли изменения

Мир Джамал Пашаев покинул состав Наблюдательного совета дочерней структуры азербайджанского PASHA Bank в Грузии - PASHA Bank Georgia. Об этом говорится в информации на сайте банка, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, его в составе Наблюдательного совета заменил Шахин Мамедов. Отметим, что Мамедов является заместителем главного исполнительного директора PASHA Holding и входит в состав Наблюдательного совета PASHA Bank.

Ранее Мамедов занимал должность председателя Совета директоров PASHA Bank Georgia.

Также произошли изменения в составе ряда комитетов банка - по стратегии и бюджету, по кадрам и вознаграждению и по управлению рисками. Так состав комитета по стратегии и бюджету покинули Турхан Махмудов, Хаяля Нагиева и Мурад Ахмедов. Их заменили Эльман Эминов, Ульвия Аббасова и Вугар Ахундов. Комитет по кадрам и вознаграждению поменял председателя - на место Мир Джамала Пашаева был назначен Фарид Мамедов. Новым председателем комитета по управлению рисками на место Хаяли Нагиевой был назначен Джалал Гасымов, а вместо Эльмана Эминова и Кямали Нуриевой в состав комитета вошли Фарид Мамедов и Руслан Мамедов.

PASHA Bank Georgia функционирует с февраля 2013 года.

OAO PashaBank создано в июне 2007 года и действует на основании лицензии №250 Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 28 ноября 2007 года. Основные цели банка - укрепление лидерства в сегменте обслуживания корпоративных клиентов, качественный рост бизнеса по приоритетным направлениям, определенным стратегией, а также создание и постоянное развитие долгосрочных и доверительных отношений с клиентами.

ОАО Pasha Bank, наряду с Pasha Insurance, Pasha Life, Pasha Travel и Pasha Construction, входит в состав Pasha Holding, который фактически является инвестиционной компанией, а не классическим холдингом. В структуру Pasha Group также входит Kapital Bank, где холдингу принадлежит 99,87 процента акций.

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