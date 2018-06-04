Европейский банк увеличил портфель по Азербайджану

Объем совокупных инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджан за первые четыре месяца 2018 года вырос на 253 миллиона евро и на конец апреля 2018 года составил 3,07 миллиарда евро, говорится в информации, размещенной в понедельник на официальном сайте банка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что согласно данным на первое января 2018 года, ЕБРР выделил Азербайджану 2,817 миллиарда евро.

Согласно информации, доля частного сектора в общем объеме инвестиций составила 26 процентов, что на семь процентных пунктов меньше показателя на начало года.

За отчетный период Азербайджан выплатил ЕБРР 290 миллионов евро. В результате общий объем выплат вырос на 14,6 процента и составил 2,27 миллиарда евро. Операционные активы банка в Азербайджане составили 986 миллионов евро, увеличившись по сравнению с показателем на начало года на 41,3 процента.

Число активных проектов ЕБРР в Азербайджане составило 48, а всего в Азербайджане ЕБРР реализовал 165 проектов. Портфель по активным проектам на конец апреля 2018 года составил 1,429 миллиарда евро, что на 21,5 процента больше показателя на конец прошлого года.

Почти половина активного портфеля ЕБРР в Азербайджане - 707 миллионов евро или 49,5 процента - пришлась на энергетические проекты, 42,5 процента или 607 миллиона евро - на инфраструктурные проекты, 4,9 процента (70 миллионов евро) - на проекты в сфере промышленности, коммерции и агробизнеса. Еще 3,1 процента (45 миллионов евро) пришлись на проекты по финансовым институтам.

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