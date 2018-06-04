Банки разместили в Центробанке Азербайджана 350 млн манатов
4 июня 2018 13:20 135
Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе. Об этом говорится в сообщении ЦБА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 848 миллионов манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
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