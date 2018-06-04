«Азербайджанские Авиалинии» открывают прямой рейс из Баку в Ташкент

С 30 июня 2018 года "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) открывают прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана - город Ташкент.

Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам), с 1 августа - два раза в неделю (по средам и субботам).

Столица Узбекистана - огромный мегаполис, украшенный "изумрудными россыпями" парков, скверов, садов, пронизанный хрустальными нитями Ташкент - воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, этот город имеет свой неповторимый колорит. В нем изысканно сочетаются средневековые постройки, будто сошедшие со страниц старинных восточных сказок, и изящная европейская архитектура.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880). E-mail: callcenter@azal.az

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