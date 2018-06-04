Имущество пяти азербайджанских банков вынесут на аукцион

Движимое и недвижимое имущество находящихся в процессе ликвидации ЗАО Bank Standard, ОАО Texnikabank, ОАО Zaminbank, ОАО Royalbank и ОАО Bank of Azerbaijan выставляется на аукцион по 63 лотам, говорится в сообщении Фонда страхования вкладов, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Имущество по 23-м лотам выставляется на аукцион впервые, по 16-ти лотам - во второй раз, по 14-ти лотам - в третий, по 10-ти лотам - в четвертый раз.

Аукционы пройдут 11 июня, 25 июня и 2 июля 2018 года.

Аукцион будет открытым и состоится в здании Товарно-сырьевой биржи по адресу: ул. И. Хидаятзаде, 156(20A) 1933-й квартал.

С состоянием выставляемого на аукцион имущества можно ознакомиться по ссылке http://www.birjanews.az/store/mantlrin-sigortalanmasi-fondu?limit=80.

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