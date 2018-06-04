Энергетическая политика Азербайджана служит долгосрочным интересам страны – МНЕНИЕ

Проведение в Баку очередного мероприятия в формате ОПЕК+ является показателем успешного сотрудничества Азербайджана с картелем, а также продуманной энерегетической политики нашей страны.

Об этом заявил Day.Az известный азербайджанский эксперт, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует до конца 2018 года провести встречу в формате ОПЕК+.

"Баку станет в очередной раз серьезной переговорной площадкой на предстоящей встрече участников ОПЕК +, и я думаю, как и все предыдущие международные встречи, проведенные в столице Азербайджана, эти переговоры пройдут на самом высоком уровне.

Я бы не исключил, что важнейшие документы, которые будут приняты в рамках предстоящего мероприятия в Баку, в будущем останутся в истории всего нефтяного рынка. На мой взгляд, не важно, насколько сама страна со своей добычей влияет на мировую добычу, гораздо важнее, насколько ее политика способствует стабилизации цен на мировых рынках.

Совершенно очевидно, что шаги Баку в этом направлении, как и в 2016 году (когда страна подключилась к инициативе ОПЕК+), так и сейчас, (когда выступает с инициативой о проведении встречи в Баку) служат долгосрочным интересам Азербайджана", - заявил глава ЦНИА.

На сегодняшний день сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. При этом Азербайджан обязался сократить ежесуточный объем добычи нефти на 35 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года

Матанат Насибова