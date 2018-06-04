Азербайджан приступил к экспорту электроэнергии в Иран.

Об этом в понедельник сказал Trend глава службы по связям с общественностью и пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы, передает Day.Az.

Бабанлы отметил, что 12 апреля текущего года в рамках визита азербайджанской делегации в Иран обсуждались вопросы обеспечения купли-продажи электроэнергии между двумя странами, регулирование совместной деятельности энергетических систем Азербайджан-Иран-Россия, а также вопрос транзита электроэнергии в третьи страны. В рамках данной встречи был подписан договор о купле-продаже электроэнергии между ОАО "Азерэнержи" и иранской государственной энергетической компанией Tavanir. Документ подписали президент ОАО Этибар Пириев и председатель правления компании Tavanir Араш Корди.

Согласно договору, с июня текущего года "Азерэнержи" приступит к экспорту электроэнергии в иранские регионы Мугань и Астара в пиковом режиме 80 мегаватт. Не исключено, что в будущем эти цифры могут возрасти, так как согласно заключенному договору предусмотрен экспорт электроэнергии на уровне генерации в 180 мегаватт.

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