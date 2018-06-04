Fitch повысило рейтинг устойчивости Межбанка Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги Международного Банка Азербайджана. Агентство повысило рейтинг финансовой устойчивости (VR) Банка до уровня b-. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента сохранен на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

В комментарии агентства отмечается, что повышение рейтинга устойчивости банка связано с улучшением показателей прибыльности и снижением давления открытой валютной позиции на капитал Банка. Помимо этого, отмечено, что Международный Банк Азербайджана успешно завершил процесс реструктуризации баланса, в результате чего улучшились ликвидность и качество кредитного портфеля.

По итогам первого квартала 2018-го года коэффициент адекватности капитала первого уровня и совокупного капитала составили 19,2% и 20,5% соответсвенно, что значительно превышает текущие регулятивные нормы. Данные показатели были достигнуты за счет вливания в капитал со стороны основного акционера, успешной реструктуризации внешних обязательств и передачи проблемных активов Банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.