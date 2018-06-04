Питер Тейс: ЮГК будет способствовать расширению торгового партнерства между Азербайджаном и европейскими странами

Проект "Южный газовый коридор" будет способствовать расширению торгового партнерства между Азербайджаном и европейскими странами, сказал в понедельник Trend американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других престижных международных институтов Питер Тейс, передает Day.Az.

Он отметил, что запуск первого этапа "Южного газового коридора", который состоялся в Баку 29 мая, - это первый шаг в реализации проекта, который превратит Азербайджан в надежного поставщика природного газа в Европу.

Благодаря этому проекту страны Европейского союза получат возможность диверсифицировать источники импорта природного газа и снизить зависимость от поставок из России.

"Ожидания европейских стран по поводу диверсификации энергопоставок выше, чем когда-либо. Кроме того, в результате запуска этого проекта торговое партнёрство между Азербайджаном и европейскими странами значительно расширится. Это окажет непосредственное позитивное влияние на национальную экономику Азербайджана, а также даст импульс реализации научно-исследовательских проектов под руководством азербайджанских и европейских ученых", - сказал американский эксперт.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.