Доллар не смог продолжить рост, несмотря на позитивные данные - ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

В пятничных данных из США не было ничего плохого, однако мощный доллар не смог возобновить недавний рост, поскольку сильный риск-аппетит и восстановление евро были отнюдь не благоприятны для валюты, сказал Trend в понедельник главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, передает Day.Az.

"Недавний спад ожиданий относительно ставки ФРС связан с тем, что рынок готовится к сложностям в связи с "симметричным" ответом на данные об инфляции в США - суть в том, что инфляция может продолжить усугубляться, при этом какое-то время нам не придется ждать особой реакции ФРС. Кроме того, уплощение кривой доходности США является главным препятствием для доллара, поскольку оно отвлекает внимание многих членов ФРС, озабоченных возможными последствиями данного явления", - сказал Харди.

По его словам, саммит "Большой семерки", прошедший в Канаде на выходных, характеризуется сильным протестом против протекционистской политики Трампа.

"Особенно громкие и убедительные возражения озвучил канадский премьер-министр Трюдо: он раскритиковал политику национальной безопасности Трампа, которая выступает основой для введения пошлин на сталь и алюминий. Также стоит отметить, что последний раунд переговоров США и Китая не принес особых ощутимых результатов, поскольку Китай не сильно настроен брать на себя обязательства, пока угроза введения пошлин со стороны США маячит на заднем плане", - отметил Харди.

Харди также добавил, что данные об индексе потребительских цен в Турции в мае, вышедшие сегодня, также станут важным тестом для настроений на развивающихся рынках в целом, а особенно для турецкой лиры, поскольку она является самым "слабым звеном" среди основных валют развивающихся рынков, хотя забастовка в Бразилии, создавшая серьезные проблемы, и растущее ощущение политического хаоса на фоне длительного ожидания октябрьских выборов привели к реальному ухудшению положения в последние недели, как мы пишем в нашем последнем еженедельном обзоре валют развивающихся рынков, вышедшем в пятницу.