Азербайджан и Нидерланды свяжут свои торговые порты - ЗАЯВЛЕНИЕ
Азербайджан и Нидерланды совместно работают над развитием Бакинского международного морского торгового порта и возможностями его связи с голландскими портами, сказал Trend посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс, передает Day.Az.
"Представители торговых хабов в Нидерландах изучают способы обмена опытом с азербайджанскими коллегами и хотят запустить торговое сообщение с портом Алят. В настоящее время они работают над расширением связей с представителями азербайджанских предпринимателей и установлением сотрудничества между портом Алят с нидерландскими Greenport и портом Венло", - сказал Керверс.
Он подчеркнул, что значительная часть проекта строится на связях бизнес-кругов двух стран с минимальным участием правительств.
"Мы осуществляем грузовые рейсы между Баку и Маастрихтом по несколько раз в неделю и видим необходимость расширения существующих торговых связей", - сказал Керверс.
Говоря о деловых встречах между двумя странами по сотрудничеству портов, посол сказал, что делегация азербайджанского порта Алят посетила голландский Greenport и порт Венло в апреле 2018 года. Также ранее состоялся визит нидерландского эксперта по логистике в Азербайджан, в ходе которого стороны обсудили конкретные варианты и возможности сотрудничества портов двух стран.
Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Нидерландами в январе-апреле 2018 года составил 51,1 миллиона долларов. Экспорт азербайджанской продукции в Нидерланды составил 27,2 миллиона долларов, импорт продукции Нидерландов в Азербайджан составил 23,9 миллиона долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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