"Южный газовый коридор" - ключевой элемент стратегии Энергетического союза - ГРЕЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Запуск первой фазы проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), а также предстоящее открытие трубопровода TANAP являются значимыми шагами в направлении реализации ЮГК в запланированный срок, сказала в интервью Trend и Azernews греческий эксперт Мариана Лиакополу, передает Day.Az.

В целом ожидается, что проект будет завершен в запланированные сроки, добавила эксперт.

"Важность ЮГК в том, что этот проект внесет вклад в диверсификацию поставок газа в Европу и обеспечение долгосрочной энергобезопасности. Это является ключевым элементом стратегии Энергетического союза, направленной на строительство полностью интегрированного внутриевропейского газового рынка", - сказала Лиакополу.

Кредиты, выделенные со стороны Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для проектов TAP и TANAP, подтверждают нацеленность Европы на продолжение реализации проекта путем предоставления необходимого финансирования, сказала эксперт.

Для Азербайджана проект станет шансом экспортировать значительные объемы газа за пределы Грузии и Турции, в Европу, добавила она.

"Проект также будет способствовать налаживанию энергетического партнёрства SOCAR со странами, традиционно зависящими от одного источника, такими как Болгария, а также со странами, нуждающимся в новых поставках, такими как Албания. Этому будет способствовать система интерконнекторов - Греция-Болгария и Ионическо-Адриатический трубопровод", - сказал эксперт.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.