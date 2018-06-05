Kapital Bank представил обновленный сайт системы срочных денежных переводов «Хазри»

Kapital Bank представил клиентам обновленный сайт системы срочных денежных переводов "Хазри". Отныне клиенты смогут получить подробную информацию о системе срочных денежных переводов "Хазри" на сайте www.xazri.az. Отметим, что сайт дает возможность осуществлять денежные переводы до 1000 АЗН в пределах страны.

Чтобы совершить денежный перевод через сайт, необходимо иметь карту, поддерживающую услугу 3D Secure. В ближайшее время операции по срочным денежным переводам можно будет проводить через сайт и по Украине, России, Грузии и другим странам СНГ.

Клиенты смогут получать переводы в любое время суток в филиалах ряда банков-партнеров системы, а также с помощью около 700 банкоматов Kapital Bank получать переводы по "Хазри" без комиссии. На сайте также можно получать информацию о статусе полученных и отправленных денежных средств. За перевод денег взымается комиссия за услуги 0,8% (мин. 1 АЗН). Вся операция по активации перевода занимает у клиента всего 3 минуты.

"Хазри" является одной из крупнейших систем в Азербайджане. Система обслуживает клиентов Kapital Bank, Atabank, Expressbank, AFB Bank, Gunay Bank и NBC Bank в 167 филиалах и 25 отделениях этих банков. В 2017 году посредством системы было проведено около 400 000 операций в общей сложности на 200 миллионов долларов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.