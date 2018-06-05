Инвестиции ЕС в Азербайджан превысили $15 млрд

За последние пять лет страны Европейского союза (ЕС) инвестировали в экономику Азербайджана свыше 15 миллиардов долларов, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов в ходе своего выступления на бизнес-форме ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действует свыше 1,5 тысячи европейских компаний.

"Экономическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном постоянно улучшается. По итогам прошлого года товарооборот между странами ЕС и Азербайджаном составил 9,4 миллиарда евро, что составило 32 процента от общего объема товарооборота Азербайджана. За четыре месяца текущего года товарооборот составил 3,7 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. За последние пять лет ЕС инвестировал в страну 15,3 миллиарда долларов", - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что Азербайджан также является важным для ЕС партнером в сфере энергетики. "Азербайджан обеспечивает пять процентов потребности ЕС в нефти. А 29 мая мы официально запустили проект Южного газового коридора, который в будущем обеспечит Европу и азербайджанским газом", - сказал Мамедов. Мамедов отметил, что стороны продолжают работу в сфере различных программ по сотрудничеству, и с 1992 года ЕС выделил Азербайджану около 600 миллионов евро в качестве технической поддержки. По словам замминистра, Азербайджан также уделяет большое внимание развитию двусторонних отношений со странами ЕС. "До сегодняшнего дня Азербайджан подписал с 24 странами ЕС соглашения об избежании двойного налогообложения, с 17 странами - соглашения о поощрении и защите инвестиций. С 16 странами действуют межправительственные комиссии, кроме того, мы уже подписали соглашения о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС", - сказал Мамедов.

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