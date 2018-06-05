Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

За пять месяцев текущего года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 1 323 миллиона манатов, сказал во вторник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафар Мехтиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы Госкомтаможни, это на 37 процентов превышает прогноз по поступлениям на январь-май 2018 года.

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