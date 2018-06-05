Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

5 июня 2018 12:55

За пять месяцев текущего года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 1 323 миллиона манатов, сказал во вторник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафар Мехтиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы Госкомтаможни, это на 37 процентов превышает прогноз по поступлениям на январь-май 2018 года.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az