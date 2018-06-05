Запуск ЮГК усилит динамику развития национальной экономики Азербайджана - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Запуск первого этапа "Южного газового коридора", который состоялся в Баку 29 мая, превратит Азербайджан в надежного поставщика природного газа в Европу.

Об этом сказал Day.Az европейский эксперт Игорь Цараник.

По его словам, реализация столь масштабного проекта максимально повысит интерес Европы к Азербайджану- как стране-поставщику " голубого топлива", а также гаранту энергобезопасности стран европейского континента.

Это событиедля Европейского Союза представляет большую значимостьто, так как у Европы появится реальная возможность диверсифицировать источники импорта природного газа и снизить зависимость от поставок из России.

Для Азербайджана запус столь масштабного проекта также имеет огромное значение, поскольку он открывает большие возможности в плане усиления партнерских связей с европейскими странами, расширения торгово-экономического сотрудничества и прочее. Полагаю, что в будущем азербайджанская экономика станет развиваться еще более динамичными темпами, что позитивно отразится на многих ее сферах, особенно в секторе энергетики, которая представляет наибольший интерес для стран европейского континента",- сказал Игорь Цараник.

Далее он отметил, что реализация значимого проекта укрепит имидж Азербайджана в регионе и мире

"Азербайджан -как ведущая страна южно-кавказского региона проводит многовекторную государственную политику, нацеленную на долгосрочное и перспективное партнерство с европейскими странами, и для ЕС важно продвижение именно в столь приоритетной для нее сфере энергетики , - сказал наш собеседник.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора".

Матанат Насибова