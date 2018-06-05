Azer Turk Bank объявил о начале кампании по вкладам

Государственный Azer Turk Bank объявил о начале новой кампании .

В рамках кампании, предусмотрены льготы и подарки физическим лицам, открывшим вклады в манатах в банке. Если ранее Azer Turk Bank, всегда заботящийся об удовлетворенности своих клиентов, дарил вкладчикам по всем видам вкладов по одной пластиковой карте со сроком обслуживания в три года, то теперь банк будет дарить сразу по две карты. Вторая карта может быть оформлена на имя любого лица, по желанию клиента, или же в другой валюте на имя вкладчика.

Другое новшество относится к лицам, желающим получить кредит под залог вклада.

Физическим лицам, желающим получить кредит под залог вклада, кредиты будут выдаваться без каких-либо комиссий, и процентная ставка в первый месяц начисляться не будет.

Кампания действительна до 29-го июня.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.